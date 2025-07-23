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23 июля, 10:56

Хочешь хорошо питаться — плати: Туктамышева рассказала о ценах на продукты в США

Фигуристка Туктамышева рассказала о высоких ценах на продукты в США

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

О бытовых реалиях в США рассказала чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своём блоге на Спортсе. По её словам, продукты в американских магазинах стоят заметно дороже, чем в России, особенно если речь идёт о здоровом питании.

«Продукты в магазинах дорогие. Меньше чем на 100-150 долларов я практически ни разу не закупалась. Обычно брала продукты на неделю. Конечно, если не брать все с приставкой «эко», не искать продукты без добавок и ГМО, то можно нормально жить», — рассказала она.

Туктамышева отметила, что во время стажировки у тренера Рафаэля Арутюняна жила в пригороде Лос-Анджелеса и столкнулась с рядом особенностей. Её удивило почти полное отсутствие общественного транспорта и повсеместное использование автомобилей. Кроме того, в Лос-Анджелесе бросилось в глаза большое количество бездомных.

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Ранее на этой неделе внимание поклонников привлекла другая российская фигуристка — Евгения Медведева. Спортсменка поделилась трогательным видео с танцором Ильдаром Гайнутдиновым, снятым во время их отдыха на Мальдивах. В ролике, опубликованном в соцсетях, пара позирует перед зеркалом, демонстрируя тёплые отношения и романтическую атмосферу отпуска.

Милена Скрипальщикова
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