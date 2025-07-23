Матери-героини смогут получать льготы как у Героев России

Для женщин, имеющих звание «Мать-героиня», хотят ввести новые меры поддержки. Так, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет им такие же льготы как Героям России и Героям Труда.

Инициатива вносит поправки в законы «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги» и «О страховых пенсиях». Таким образом, «Матери-героини» могут претендовать на путёвки, внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, бесплатное получение земельного участка и многое другое. Кроме того, взамен льгот вводится ежемесячная выплата в размере 72 тысяч рублей. Оформление будет доступно через портал «Госуслуги».

Вместе с тем предлагается разрешить регионам устанавливать дополнительные меры поддержки для таких матерей. Также изменения меняют правила расчёта страхового стажа для многодетных родителей. Благодаря поправке в стаж будут включать период по уходу за каждым ребёнком в семье до 1,5 года.