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Регион
23 июля, 11:37

«Господь, сохрани всех солдатиков»: Бабулечка перекрестила имама-бойца СВО

Православная бабушка перекрестила имама-бойца СВО

Обложка ©Курский имам Иса «АХМАТ»

Обложка ©Курский имам Иса «АХМАТ»

Православная бабушка перекрестила имама-бойца СВО Ису, который привёз ей гуманитарную помощь. Он также предложил пожилой женщине поехать в город, но та отказалась. Бабуля лишь попросила помощи в налаживании света в доме.

Православная бабушка перекрестила имама-бойца СВО. Видео © Курский имам Иса «АХМАТ»

«Я буду за вас дома молиться. <...> Я вас благословляю, крестом награждаю, Матерь Божья впереди, Господь позади, ангелы по бокам, дух святой над головой. Сохрани вас всех солдатиков целыми», — сказала бабушка.

Видео, снятое в в конце лета прошлого года, сегодня остаётся актуальным. Оно напоминает, что несмотря на различные религии, люди в России в условиях специальной военной операции проявляют настоящую сплочённость и единство.

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Ранее Life.ru рассказывал историю бабушки, которой не отдают внука, чей отец скончался на СВО. Ребёнка готовы взять на воспитание обе бабушки и три тёти. Однако чиновники устроили настоящую волокиту и грозятся забрать малыша.

Полина Никифорова
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