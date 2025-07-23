«Господь, сохрани всех солдатиков»: Бабулечка перекрестила имама-бойца СВО

Православная бабушка перекрестила имама-бойца СВО Ису, который привёз ей гуманитарную помощь. Он также предложил пожилой женщине поехать в город, но та отказалась. Бабуля лишь попросила помощи в налаживании света в доме.

Православная бабушка перекрестила имама-бойца СВО. Видео © Курский имам Иса «АХМАТ»

«Я буду за вас дома молиться. <...> Я вас благословляю, крестом награждаю, Матерь Божья впереди, Господь позади, ангелы по бокам, дух святой над головой. Сохрани вас всех солдатиков целыми», — сказала бабушка.

Видео, снятое в в конце лета прошлого года, сегодня остаётся актуальным. Оно напоминает, что несмотря на различные религии, люди в России в условиях специальной военной операции проявляют настоящую сплочённость и единство.