«Начинается с тремора»: Невролог объяснила, как распознать у себя болезнь Оззи Осборна
Невролог Демьяновская: Первые признаки Паркинсона часто путают с усталостью
Оззи Осборн. Обложка © Getty Images / Kevork Djansezian / Stringer
Болезнь Паркинсона имеет разнообразные симптомы, которые развиваются постепенно, начиная с лёгких проявлений. Об этом рассказала врач-невролог Анна Демьяновская, комментируя патологию, от которой страдал музыкант Оззи Осборн. По её словам, первые признаки заболевания часто остаются незамеченными, так как их можно принять за усталость или стресс.
«Обычно заболевание начинается с тремора в одной конечности, причём это тремор в состоянии покоя. Такой тремор может быть похож на «счёт монет» пальцами», — пояснила Демьяновская RT.
Специалист добавила, что к тремору постепенно добавляется скованность в мышцах, замедленность движений и снижение обоняния, которое иногда появляется задолго до других симптомов. Также у пациентов могут наблюдаться нарушения сна и проблемы с пищеварением.
На более поздних стадиях болезнь прогрессирует: тремор усиливается, движения становятся ещё более затруднёнными, появляются проблемы с координацией и речью. Врач отметила, что в тяжёлых случаях развиваются мышечные боли и контрактуры.
«Важно помнить, что болезнь Паркинсона поддаётся лечению. Современные препараты при правильном подборе позволяют значительно улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование заболевания», — подчеркнула Демьяновская.
Она также рекомендовала комплексный подход, включающий физиотерапию, ЛФК и психологическую поддержку, а также важность участия близких в жизни пациента.
Напомним, о смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Печальное известие пришло от его близких: музыкант ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Легенда хеви-метала последний раз вышла на сцену 5 июля — тогда Осборн попрощался со своими фанатами.