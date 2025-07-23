«Начинается с тремора»: Невролог объяснила, как распознать у себя болезнь Оззи Осборна

Болезнь Паркинсона имеет разнообразные симптомы, которые развиваются постепенно, начиная с лёгких проявлений. Об этом рассказала врач-невролог Анна Демьяновская, комментируя патологию, от которой страдал музыкант Оззи Осборн. По её словам, первые признаки заболевания часто остаются незамеченными, так как их можно принять за усталость или стресс.

«Обычно заболевание начинается с тремора в одной конечности, причём это тремор в состоянии покоя. Такой тремор может быть похож на «счёт монет» пальцами», — пояснила Демьяновская RT.

Специалист добавила, что к тремору постепенно добавляется скованность в мышцах, замедленность движений и снижение обоняния, которое иногда появляется задолго до других симптомов. Также у пациентов могут наблюдаться нарушения сна и проблемы с пищеварением.

На более поздних стадиях болезнь прогрессирует: тремор усиливается, движения становятся ещё более затруднёнными, появляются проблемы с координацией и речью. Врач отметила, что в тяжёлых случаях развиваются мышечные боли и контрактуры.

«Важно помнить, что болезнь Паркинсона поддаётся лечению. Современные препараты при правильном подборе позволяют значительно улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование заболевания», — подчеркнула Демьяновская.