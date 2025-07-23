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23 июля, 11:30

Вещий сон помог россиянину стать богаче на 26 миллионов рублей

Виктор Старцев из Сургута выиграл 26,8 миллиона после вещего сна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Житель Сургута Виктор Старцев стал обладателем суперприза лотереи, выиграв 26,8 миллиона рублей. По словам мужчины, выигрышные числа ему приснились накануне розыгрыша, и он без колебаний отметил их в билете, сообщает URA.ru.

Старцев — бывший нефтяник, сейчас на пенсии. В свободное время увлекается скандинавской ходьбой и готовкой: его фирменное блюдо — гороховый суп с копчёными рёбрышками. Потратить внезапно свалившиеся миллионы он пока не спешит — решение ещё не принято.

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Шансы на выигрыш в лотерею крайне малы: в крупных розыгрышах вероятность сорвать джекпот может составлять один к нескольким миллионам. Тем не менее каждый год находятся счастливчики, которым удаётся обойти математическую статистику. Так, ранее фортуна улыбнулась краснодарскому строителю, и он стал обладателем баснословного лотерейного выигрыша — свыше 25 миллионов рублей. Он пытал удачу не первый раз и, наконец, исполнил свою мечту.

Марина Фещенко
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