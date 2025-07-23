Вещий сон помог россиянину стать богаче на 26 миллионов рублей

Житель Сургута Виктор Старцев стал обладателем суперприза лотереи, выиграв 26,8 миллиона рублей. По словам мужчины, выигрышные числа ему приснились накануне розыгрыша, и он без колебаний отметил их в билете, сообщает URA.ru.

Старцев — бывший нефтяник, сейчас на пенсии. В свободное время увлекается скандинавской ходьбой и готовкой: его фирменное блюдо — гороховый суп с копчёными рёбрышками. Потратить внезапно свалившиеся миллионы он пока не спешит — решение ещё не принято.

Шансы на выигрыш в лотерею крайне малы: в крупных розыгрышах вероятность сорвать джекпот может составлять один к нескольким миллионам. Тем не менее каждый год находятся счастливчики, которым удаётся обойти математическую статистику. Так, ранее фортуна улыбнулась краснодарскому строителю, и он стал обладателем баснословного лотерейного выигрыша — свыше 25 миллионов рублей. Он пытал удачу не первый раз и, наконец, исполнил свою мечту.