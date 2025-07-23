Депутат Тарасенко участвовал в 11 голосованиях в день смерти

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко, скончавшийся 22 июля, в этот день принял участие в 11 голосованиях нижней палаты парламента. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные системы электронного голосования.

«При этом в день смерти Тарасенко каким-то образом смог проголосовать 11 раз. Например, чиновник поддержал распорядок работы Госдумы на 22 июля, а также закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях», — говорится в публикации.

Среди принятых с участием Тарасенко инициатив также оказался законопроект о праве вдов участников СВО пользоваться автомобилями погибших супругов до вступления в наследство. При этом за резонансный закон о штрафах за поиск экстремистского контента покойный депутат голосовать не успел.

В Госдуме ранее объясняли подобные ситуации практикой передачи электронных карточек голосования коллегам во время болезни депутатов.