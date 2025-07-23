Депутат Тарасенко участвовал в 11 голосованиях в день смерти
Baza: Скончавшийся депутат Тарасенко в день смерти поддержал 11 законопроектов
Михаил Тарасенко. Обложка © Государственная дума РФ
Депутат Госдумы Михаил Тарасенко, скончавшийся 22 июля, в этот день принял участие в 11 голосованиях нижней палаты парламента. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные системы электронного голосования.
«При этом в день смерти Тарасенко каким-то образом смог проголосовать 11 раз. Например, чиновник поддержал распорядок работы Госдумы на 22 июля, а также закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях», — говорится в публикации.
Среди принятых с участием Тарасенко инициатив также оказался законопроект о праве вдов участников СВО пользоваться автомобилями погибших супругов до вступления в наследство. При этом за резонансный закон о штрафах за поиск экстремистского контента покойный депутат голосовать не успел.
В Госдуме ранее объясняли подобные ситуации практикой передачи электронных карточек голосования коллегам во время болезни депутатов.
Напомним, что Тарасенко ушёл из жизни 22 июля. Об этом печальном событии сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив, что чиновник долгое время боролся с тяжёлым недугом. Память депутата почтили минутой молчания на пленарном заседании Госдумы.