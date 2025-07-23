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23 июля, 11:34

Осуждённую за фейки врача-педиатра этапировали в колонию в Костроме

Врача-педиатра Надежду Буянову этапировали в исправительную колонию в Костроме

Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Московский педиатр Надежда Буянова, признанная виновной в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ, отбывает наказание в исправительной колонии №3 в Костроме. В ноябре 2024 года Тушинский районный суд приговорил её к 5,5 годам лишения свободы.

«Ее отправили в исправительную колонию № 3 в Костроме. Доехала или нет, пока точно не знаю», — сообщил РИА «Новости» адвокат Буяновой Оскар Черджиев.

По данным следствия, поводом для возбуждения дела стали слова врача, произнесённые во время приёма в поликлинике. В разговоре с матерью одного из пациентов Буянова нелестно высказалась о его погибшем отце, который, как сообщается, служил в зоне проведения специальной военной операции.

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А ранее живущий на Украине адвокат Николай Полозов* был заочно арестован Гагаринским районным судом. Основанием для такой меры, как следует из данных Мосгорсуда, стало дело о распространении ложной информации о ВС России.

*Включен в список иностранных агентов Минюста России.

Марина Фещенко
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