Живущего на Украине адвоката Полозова* заочно арестовали за фейки о ВС России

Живущий на Украине адвокат Николай Полозов* был заочно арестован Гагаринским районным судом. Основанием для такой меры, как следует из данных Мосгорсуда, стало дело о распространении ложной информации о ВС России. Судебное заседание по избранию меры пресечения состоялось 17 июля.

Против Полозова* возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершённом по мотиву политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В начале июля МВД объявило адвоката в розыск. Напомним, Полозов* известен тем, что выступал защитником в процессе над участниками панк-группы Pussy Riot. Известно, что он живёт на Украине.