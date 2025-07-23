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23 июля, 12:05

Бандиты похитили «криптомиллиардера», но он оказался простым барбером

Times: Банда похитила барбера из Бельгии, спутав его с криптомиллиардером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

В Великобритании четверо преступников похитили молодого бельгийского барбера, ошибочно полагая, что он является криптомиллиардером. Бандиты попытались вымогать у него деньги. Лишь после того, как стало очевидно отсутствие у него как криптовалюты, так и иных крупных накоплений, злоумышленники забрали у жертвы £2 тыс. и отпустили несчастного. Об инциденте информирует The Times.

Пострадавший — 21-летний Квентин Сепельяк — профессиональный парикмахер, у которого стриглись многие звёзды бельгийского футбола. Весной 2024 года он познакомился с девушкой, которая, узнав о его предполагаемом статусе успешного криптодилера, убедила его приехать в Великобританию. Она представлялась наследницей состоятельной семьи и обещала размещение в элитных апартаментах в центре Лондона.

Однако по прибытии парня на вокзал Туманного Альбиона девушка внезапно изменила планы и предложила остановиться в другой, якобы родительской квартире. Вместо этого новая знакомая привела наивного барбера в скромную студию в пригороде, где Квентина поджидали трое мужчин. Банда без промедлений напала на «богача».

Девять часов Сепельяк переживал настоящий кошмар, подвергаясь пыткам, угрозам ножом и физическому насилию. Отобрав у него паспорт, мобильный телефон и кошелек Louis Vuitton, похитители выдвинули требование о переводе £500 тыс. с его криптокошелька. К их разочарованию, на счету обнаружилось всего £6,71. Требования были снижены до £50 тыс., но и эта сумма оказалась недоступной. В итоге житель Бельгии передал преступникам £2 тыс. со своего банковского счёта.

Поняв тщетность дальнейших попыток вымогательства, преступники утром следующего дня доставили Сепельяка на такси к вокзалу, вернув ему документы и телефон, чтобы он мог отправиться домой — в родной Брюссель.

Там пострадавший обратился к представителям правопорядка, которым быстро удалось выйти на след банды. Всех похитителей задержали, в суде злоумышленники признали свою вину и уже ожидают решения суда.

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Ольга Сливченко
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