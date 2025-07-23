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23 июля, 12:00

Путин расширил применение принудительных работ в качестве наказания

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин утвердил закон, который расширяет возможности применения принудительных работ как метода наказания. Теперь суды могут напрямую назначать этот вид наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие, если человек впервые попадает под суд. Максимальный срок – до пяти лет.

Осуждённые будут трудиться в исправительном центре, при этом от 5 до 20% их заработка будет направляться в бюджет. Однако есть и ограничения: принудительные работы не назначат несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, беременным женщинам, предпенсионерам и военнослужащим. Также среди исключений оказались мужчины с детьми до трёх лет, если они единственные кормильцы в семье.

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Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги весенней сессии 2025 года. Он сообщил, что депутаты приняли 354 закона. По его словам, нижняя палата парламента также полностью выполнила задачи, поставленные в послании президента РФ Владимира Путина.

Оксана Попова
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