Конфликт Владимира Зеленского с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) может быть связан с попыткой экс-комика избавиться от контроля со стороны Запада перед возможными выборами. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью «Ридусу».

Олейник пояснил, что НАБУ и другие антикоррупционные органы были созданы после Евромайдана как инструмент давления на украинскую власть. По его словам, Запад, осознав, что имеет дело с проходимцами, использовал эти структуры для сбора компромата на высшее руководство страны.

«Они собирали материалы на высшее руководство. Данные органы занимаются только чиновниками уровня депутатов, президента и министров. Понятно, что Зеленский решил сбросить такой ошейник, потому что впереди могут быть выборы. Рано или поздно они будут, им деваться некуда»,

— сказал бывший украинский нардеп.

Эксперт добавил, что в архивах бюро хранились компрометирующие данные на вице-премьера Алексея Чернышова и министра юстиции Ольгу Стефанишину, которые считаются ключевыми финансистами Зеленского. Однако угроза для лидера киевского режима стала серьёзнее, когда генпрокурор Украины заявил о намерении изъять документы НАБУ, связанные с выводом средств из «Приватбанка» Игоря Коломойского*. В этих материалах, по словам Олейника, содержатся сведения о транзакциях через студию «Квартал-95», основанную Зеленским.

Политик отметил, что реорганизация НАБУ проводилась в спешке — закон приняли за сутки, а уже вечером того же дня Зеленский его подписал. В ответ, как считает Олейник, Запад может использовать проверенный метод давления — митинги.

Напомним, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, который изменяет статус двух ключевых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В документе предусматривается их фактическое подчинение исполнительной власти, что лишает эти институты независимости. Ранее такая независимость была закреплена законом и являлась обязательным условием для эффективного противодействия коррупции.