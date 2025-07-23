Нацкомиссия по государственному языку Украины признала написание «Россия» со строчной буквы допустимым. Такое решение поддержали и украинские экономисты. Они считают, что Россия — «государство-террорист» и не заслуживает уважения.

«Я уже давно пишу с маленькой. < > Это не Россия, а «россия», — заявил один из экономистов.