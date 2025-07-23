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Регион
23 июля, 12:23

«Это не Россия, а «россия»: На Украине разрешили писать название нашей страны с маленькой буквы

На Украине разрешили писать Россия с маленькой буквы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Нацкомиссия по государственному языку Украины признала написание «Россия» со строчной буквы допустимым. Такое решение поддержали и украинские экономисты. Они считают, что Россия — «государство-террорист» и не заслуживает уважения.

«Я уже давно пишу с маленькой. < > Это не Россия, а «россия», — заявил один из экономистов.

В Раде предложили дать русскому языку на Украине статус государственного
В Раде предложили дать русскому языку на Украине статус государственного

Ранее на Украине был назначен новый языковой омбудсмен. Должность уполномоченного по защите государственного языка заняла Елена Ивановская. Она сменила Тараса Кременя, чей срок полномочий истёк 2 июля. Назначение стало частью продолжающейся кампании по усилению контроля над использованием украинского языка в общественной и культурной сферах.

Милена Скрипальщикова
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