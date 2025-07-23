«Это не Россия, а «россия»: На Украине разрешили писать название нашей страны с маленькой буквы
На Украине разрешили писать Россия с маленькой буквы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto
Нацкомиссия по государственному языку Украины признала написание «Россия» со строчной буквы допустимым. Такое решение поддержали и украинские экономисты. Они считают, что Россия — «государство-террорист» и не заслуживает уважения.
«Я уже давно пишу с маленькой. < > Это не Россия, а «россия», — заявил один из экономистов.
Ранее на Украине был назначен новый языковой омбудсмен. Должность уполномоченного по защите государственного языка заняла Елена Ивановская. Она сменила Тараса Кременя, чей срок полномочий истёк 2 июля. Назначение стало частью продолжающейся кампании по усилению контроля над использованием украинского языка в общественной и культурной сферах.