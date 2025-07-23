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23 июля, 12:20

«Слишком затратно»: Политолог объяснил, почему Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО

Политолог Блохин: Трамп продолжает курс на сокращение международных обязательств

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В США объявили о выходе из ЮНЕСКО, продолжая курс на сокращение международных обязательств. Об этом сообщил политолог-американист Константин Блохин в интервью 360.ru.

«Эксперт заявил, что этот шаг обусловлен идеологическими установками Трампа и его прагматичным подходом к внешней политике. Трамп выступает против многообразия, он — консерватор. Ещё более сильный мотив заключается в том, что Трамп выходит из тех соглашений и организаций, которые, как он полагает, сковывают американские возможности и не соответствуют американским интересам и слишком затратны», — сказал Блохин.

По его словам, решение по ЮНЕСКО соответствует общей стратегии администрации США, направленной на пересмотр глобального участия страны. Эксперт отметил, что Вашингтон стремится снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на внутренней эффективности в рамках доктрины America First.

Блохин также указал на недовольство США прокитайскими тенденциями в деятельности организации. По его мнению, американцев раздражает, что ЮНЕСКО, как и другие структуры ООН, часто поддерживает Пекин и критикует Израиль.

Эксперт предположил, что выход США негативно скажется на финансировании организации. Кроме того, он не исключил, что Вашингтон может покинуть и другие международные институты, особенно те, что оказывают минимальное влияние на мировую политику и экономику. В заключение Блохин подчеркнул, что культура не является приоритетом для Трампа, в отличие от сфер, связанных с прямым влиянием.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО. Учреждение ООН занимается вопросами образования, науки и культуры. Кроме того, оно включает объекты в список Всемирного наследия. Администрация США заявила, что организация продвигает инициативы, которые не соответствуют интересам Америки.

Александра Мышляева
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