В России законодательно приравняли экстремистские сообщества к организациям

Российское законодательство расширило определение экстремистской организации, включив в него экстремистские сообщества. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Ранее сегодня стало известно, что Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. Исковое заявление было подано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой РФ.