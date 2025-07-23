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23 июля, 12:45

В России законодательно приравняли экстремистские сообщества к организациям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российское законодательство расширило определение экстремистской организации, включив в него экстремистские сообщества. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новой редакции закона, к экстремистским организациям теперь причисляются также экстремистские сообщества, чьи создатели, руководители или участники уже были осуждены за организацию такого сообщества. При этом теперь, когда сведения об экстремистских сообществах стали частью списка экстремистских организаций Минюста РФ, а сам список переименовали, закон запрещает делиться информацией о любых организациях из этого перечня.
В ГП объяснили запрет «Международного движения сатанистов»*
В ГП объяснили запрет «Международного движения сатанистов»*

Ранее сегодня стало известно, что Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. Исковое заявление было подано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой РФ.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Мария Любицкая
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