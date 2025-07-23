Биометрия и автоматический учёт: Как ЕС ужесточит правила для россиян

ЕС ужесточит контроль за пребыванием россиян с введением новой биометрической системы. С октября 2025 года въезд в Шенгенскую зону для граждан РФ и неевропейских стран будет сопровождаться обязательной биометрической регистрацией. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Российские путешественники, как и граждане других неевропейских стран, ограничены пребыванием в Шенгенской зоне 90 днями в течение любых 180 дней. Соответственно, контроль за их пребыванием с внедрением EES ужесточится», — пояснили в АТОР.

Система будет автоматически фиксировать нарушения миграционного режима, что может привести к запрету на въезд. По данным ассоциации, отказ одной страны Шенгена станет основанием для запрета въезда во все государства зоны.

Запуск EES запланирован на 12 октября 2025 года с поэтапным внедрением до апреля 2026 года. Гражданам третьих стран, за исключением детей до 12 лет, при первом въезде потребуется сдать отпечатки пальцев и биометрические данные лица, В АТОР подчеркнули, что небиометрические паспорта останутся действительными для пересечения границы.

Отказ от предоставления биометрических данных автоматически повлечёт отказ во въезде. Система будет работать во всех пунктах пропуска Шенгенской зоны после завершения переходного периода.