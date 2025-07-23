Путин разрешил живущим в РФ белорусам участвовать в местных выборах

Напомним, ещё в марте президент РФ Владимир Путин объявил, что граждане России, которые живут в Белоруссии на постоянной основе, смогут участвовать в выборах в республике в качестве избирателей и кандидатов. То же самое касается белорусов, проживающих на территории России. В связи с этим был подписан Протокол о внесении изменений в Договор между РФ и РБ о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.