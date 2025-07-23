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23 июля, 12:37

Путин разрешил живущим в РФ белорусам участвовать в местных выборах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Граждане Белоруссии, постоянно живущие на территории России, смогут участвовать в выборах органов местного самоуправления — и избирать, и быть избранными. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Такое же право, но уже на территории Белоруссии, получат и россияне.

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Напомним, ещё в марте президент РФ Владимир Путин объявил, что граждане России, которые живут в Белоруссии на постоянной основе, смогут участвовать в выборах в республике в качестве избирателей и кандидатов. То же самое касается белорусов, проживающих на территории России. В связи с этим был подписан Протокол о внесении изменений в Договор между РФ и РБ о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

Александра Вишнякова
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