Путин разрешил живущим в РФ белорусам участвовать в местных выборах
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Граждане Белоруссии, постоянно живущие на территории России, смогут участвовать в выборах органов местного самоуправления — и избирать, и быть избранными. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Такое же право, но уже на территории Белоруссии, получат и россияне.
Напомним, ещё в марте президент РФ Владимир Путин объявил, что граждане России, которые живут в Белоруссии на постоянной основе, смогут участвовать в выборах в республике в качестве избирателей и кандидатов. То же самое касается белорусов, проживающих на территории России. В связи с этим был подписан Протокол о внесении изменений в Договор между РФ и РБ о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.