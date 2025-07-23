Путин подписал закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год

Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за прошлый год составили 3,87 трлн рублей, что соответствует 103,5% от объёма, предусмотренного законом о бюджете фонда. Расходы достигли 3,889 триллиона рублей (100,1% от утверждённых параметров). В результате бюджет ФОМС был исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей. Соответствующий закон об исполнении бюджета фонда подписал президент России Владимир Путин.

По сравнению с 2023 годом доходы бюджета ФОМС выросли на 17,6%, а расходы увеличились на 22,1%. Особое внимание в 2024 году уделялось повышению доступности медицинской помощи. На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в субъектах РФ фонд направил субвенции в бюджеты территориальных фондов ОМС в размере 3,120 триллиона рублей — это 100% от утверждённого объёма.