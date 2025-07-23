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23 июля, 13:37

Легкоатлет, побивший рекорд Олимпиады-1980, получает всего 2500 рублей в месяц

Легкоатлет Данилов: В месяц я получаю 2500 рублей в спортроте ЦСКА

Обложка © ВФЛА

Обложка © ВФЛА

Обновивший рекорд России на дистанции 400 метров Алексей Данилов признался, что служит в спортроте ЦСКА и получает всего 2500 рублей в месяц. До этого, по словам спортсмена, он даже не мог позволить себе нормальные шиповки. Об этом легкоатлет рассказал изданию «Спортс».

«Я же сейчас служу в Москве в спортроте, в сборной ничего не получаю. И у меня зарплата 2500 рублей. А до того, пока дома жил, тоже не мог себе позволить. Шиповки дорогое удовольствие», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что рекорд России в беге на 400 метров, установленный олимпийским чемпионом Виктором Маркиным на Играх 1980 года, держался более четырёх десятилетий. Легендарный результат — 44,60 секунды — считался «вечным» и оставался недосягаемым для нескольких поколений спортсменов. Однако на матчевой встрече Союзного государства в белорусском Бресте 18-летний российский легкоатлет Алексей Данилов преодолел эту планку, пробежав дистанцию за 44,56 секунды.

Милена Скрипальщикова
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