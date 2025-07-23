Военный эксперт раскрыл, зачем Украина экстренно вывозит граждан из Запорожья
Военный эксперт Марочко: Украина эвакуирует Запорожье из-за нехватки людей
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Украина экстренно вывозит граждан из Запорожья из-за нехватки людей для выполнения боевых задач на фронте. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, эвакуация проводится потому, что на Украине стремительно сокращается количество людей, способных выполнять боевые задачи. Марочко отметил, что для ведения военных действий Киеву необходимо пополнение в виде мужчин призывного возраста, особенно с приграничных территорий. Ранее аналогичные мероприятия проводились в Харьковской и Днепропетровской областях.
«Эвакуация проводится потому, что на Украине очень быстро заканчиваются люди. Которые способны выполнять хоть какие-то задачи на фронте. И, естественно, для того, чтобы вести боевые действия, им нужно живое мясо. В виде людей условно призывного возраста, с территорий Украины, в первую очередь, приграничных», — приводит kp.ru слова эксперта.
Ранее Life.ru писал, что Армия России активно продвигается в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, количество освобождённых от ВСУ населённых пунктов постоянно увеличивается. После освобождения Малиновки российские войска продвигаются к Гуляйполю, который играет ключевую роль в обороне и логистике украинской армии на этом направлении.