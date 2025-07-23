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Регион
23 июля, 13:52

Первый Центральноазиатский экономический форум завершился в Душанбе

Обложка © Предоставлена Life.ru Фондом Росконгресс

Обложка © Предоставлена Life.ru Фондом Росконгресс

Первый Центральноазиатский экономический форум завершился в Душанбе подписанием стратегических соглашений. Об этом сообщили организаторы мероприятия, собравшего представителей 12 стран региона.

«Центральная Азия сегодня — один из самых быстрорастущих регионов мира, формирующий новый центр экономического роста. Россия традиционно является ведущим торговым партнёром для всего региона», — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил устойчивый положительный рост экономики в странах Центральной Азии, несмотря на сохраняющиеся глобальные вызовы.

«Благодаря совместным усилиям по развитию инфраструктуры, диверсификации экономики и привлечению инвестиций, регион становится всё более привлекательным для международных партнёров. Углубление экономической интеграции между нашими странами способствует созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, а также внедрению инновационных технологий. Центральноазиатский международный экономический форум стал ярким примером того, что дальнейшее укрепление партнёрства между странами позволит эффективно отвечать на современные вызовы», — подчеркнул он.

В рамках ЦМЭФ-2025 прошло 9 тематических сессий, охвативших основные векторы развития партнёрства в Евразии. Эксперты обсудили широкий спектр вопросов — от развития женского предпринимательства до создания совместных IT-парков и особых экономических зон. Особое внимание уделили цифровой трансформации и искусственному интеллекту как драйверам технологической независимости региона.

На сессии по туризму и креативным индустриям рассматривали перспективы развития культурного обмена. Участники энергетической дискуссии сосредоточились на вопросах водопользования и устойчивого развития. Отдельная панель была посвящена модернизации транспортно-логистической инфраструктуры Центральной Азии.

В рамках форума подписаны пять соглашений, включая договор о сотрудничестве между Wildberries Tajikistan и DS Market. Заместитель министра промышленности РФ Роман Чекушов подчеркнул важность технологической кооперации для выхода на новые рынки.

Завершилась экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии». За время поездки в пяти странах прошло 160 мероприятий. Гендиректор АНО «Международный центр региональной интеграции» Ислам Назаралиев поблагодарил власти Таджикистана за организацию форума.

Глава Минюста доложил Путину об итогах Международного юридического форума
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Ранее писатель Роман Антоновский выразил возмущение участием политолога Сергея Маркова в форуме в азербайджанской Шуше и призвал признать его иностранным агентом. Причиной недовольства стало также присутствие на мероприятии президента Азербайджана Ильхама Алиева, отношения Москвы с которым в последнее время стали более напряжёнными. Помимо Маркова, критике со стороны военных блогеров подверглись и другие участники данного форума.

Алиса Хуссаин
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