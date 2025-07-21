Российскому политологу Маркову пригрозили статусом иноагента из-за форума с Алиевым
Писатель Антоновский призвал признать Маркова иноагентом из-за форума с Алиевым
Обложка © ТАСС / dpa, Алексей Белкин
Политолога Сергея Маркова предложили внести в список иноагентов. С таким призывом выступил писатель Роман Антоновский, возмутившийся участием эксперта в форуме, прошедшем в азербайджанской Шуше. На мероприятии также выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев, с которым у Москвы сейчас напряжённые отношения.
«Пора признать, что российские пантюркисты, панисламисты и ордынцы — такие же иноагенты, как прозападные либералы. Просто работают не через хохлов, а через турок, арабов и азербайджанцев», — написал Антоновский в своём Telegram-канале «Сыны Монархии».
Критике со стороны военблогеров подверглись и другие участники форума. Автор канала Zergulio Сергей Колясников отметил присутствие на мероприятии замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана, который задал вопрос Алиеву. А основатель канала Alex Parker Returns обвинил Маркова в том, что тот «отрабатывает деньги азербайджанцев» и играет роль «полезного идиота».
Ранее президент Азербайджана публично заявил о своей поддержке Киева, назвав действия России в рамках спецоперации «оккупацией». За день до этого заявления он с радостью принял в подарок от украинской журналистки шевроны военных ВСУ.