Российскому политологу Маркову пригрозили статусом иноагента из-за форума с Алиевым

Политолога Сергея Маркова предложили внести в список иноагентов. С таким призывом выступил писатель Роман Антоновский, возмутившийся участием эксперта в форуме, прошедшем в азербайджанской Шуше. На мероприятии также выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев, с которым у Москвы сейчас напряжённые отношения.

«Пора признать, что российские пантюркисты, панисламисты и ордынцы — такие же иноагенты, как прозападные либералы. Просто работают не через хохлов, а через турок, арабов и азербайджанцев», — написал Антоновский в своём Telegram-канале «Сыны Монархии».