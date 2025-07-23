Генпрокуратуру просят «возбудиться» насчёт Меладзе
Глава ФПБК Бородин готовит в Генпрокуратуру обращение по поводу Валерия Меладзе
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении направить в Генпрокуратуру запрос с требованием проверить деятельность певца Валерия Меладзе. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».
По мнению Бородина, правоохранительные органы должны обратить внимание на активы артиста в России — бизнес и недвижимость — и рассмотреть возможность их изъятия в пользу государства.
«У Меладзе миллиарды на контрактах, а он поддерживает киевский режим. Надо проверить, на кого оформлено имущество и когда оно было переписано», — подчеркнул глава ФПБК.
Он добавил, что «предатели не заслуживают никакого уважения».
Напомним, что в полседнее время участились скандалы с участием Валерия Меладзе. Поводом служили как его неоднозначные высказывания, так и политическая позиция. Так, в январе 2023 года в ответ на проукраинский лозунг во время выступления он что-то сказал, отведя микрофон. Реплика не попала в запись, но слушатель восторженно ответил: «О, красавчик! Обожаю тебя!». Этот эпизод вызвал волну критики в России, а артиста даже предлагали лишить гражданства.