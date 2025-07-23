Генпрокуратуру просят «возбудиться» насчёт Меладзе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении направить в Генпрокуратуру запрос с требованием проверить деятельность певца Валерия Меладзе. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

По мнению Бородина, правоохранительные органы должны обратить внимание на активы артиста в России — бизнес и недвижимость — и рассмотреть возможность их изъятия в пользу государства.

«У Меладзе миллиарды на контрактах, а он поддерживает киевский режим. Надо проверить, на кого оформлено имущество и когда оно было переписано», — подчеркнул глава ФПБК.

Он добавил, что «предатели не заслуживают никакого уважения».