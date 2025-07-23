В июле — минус! Сибири прогнозируют заморозки

На Урале, в Западной и Средней Сибири фиксируется усиленное поступление очень холодных воздушных масс, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Именно это вызовет резкое похолодание в регионе.

«Третья декада июля — это самый тёплый период в регионах с континентальным климатом. И когда наблюдаются заморозки в июле — это совершенно необычная ситуация. Но этот процесс хорошо прогнозируем, и были выпущены предупреждения», — рассказал он.

Вильфанд подчеркнул, что заморозки затронут центральные районы Красноярского края и Западной Сибири. Местами температура ночью опустится до -1 °C.