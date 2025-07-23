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Регион
23 июля, 14:03

В июле — минус! Сибири прогнозируют заморозки

Вильфанд: В Сибири ожидаются заморозки до -1 градуса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Урале, в Западной и Средней Сибири фиксируется усиленное поступление очень холодных воздушных масс, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Именно это вызовет резкое похолодание в регионе.

«Третья декада июля это самый тёплый период в регионах с континентальным климатом. И когда наблюдаются заморозки в июле это совершенно необычная ситуация. Но этот процесс хорошо прогнозируем, и были выпущены предупреждения», — рассказал он.

Вильфанд подчеркнул, что заморозки затронут центральные районы Красноярского края и Западной Сибири. Местами температура ночью опустится до -1 °C.

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Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ожидается улучшение погодных условий в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся, а температура воздуха немного повысится. После короткой паузы ночью в четверг осадки возобновятся, но будут менее интенсивными. Рост атмосферного давления в пятницу остановит конвекцию, что позволит региону окончательно «просохнуть» к 25 июля.

Милена Скрипальщикова
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