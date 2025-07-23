Актёр Базанов после ареста уехал в зону проведения СВО

Актёр Сергей Базанов, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», и трое других обвиняемых по делу о разбойном нападении и убийстве предпринимателя, произошедшем в Москве в 2011 году, заключили контракты с Минобороны России и отправились в зону проведения СВО. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, все вышеуказанные лица уже участвуют в боевых действиях.

«Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и ещё один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», — сказал собеседник агентства.

Согласно материалам следствия, Сергей Базанов обвиняется в причастности к банде, которая в 2011 году совершила дерзкое нападение на московского бизнесмена. Преступники выстрелили предпринимателю в голову и похитили крупную сумму денег – 900 тысяч долларов. Главное следственное управление СК по Москве заявило, что доказательства вины двоих подозреваемых, включая Базанова, были собраны в ходе расследования и включают свидетельские показания, опознания, очные ставки и результаты судебных экспертиз.