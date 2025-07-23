Актёр Базанов после ареста уехал в зону проведения СВО
Сергей Базанов (в центре) в сериале «Слово пацана», 2023 год, режиссёр Жора Крыжовников. Обложка © Wink
Актёр Сергей Базанов, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», и трое других обвиняемых по делу о разбойном нападении и убийстве предпринимателя, произошедшем в Москве в 2011 году, заключили контракты с Минобороны России и отправились в зону проведения СВО. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, все вышеуказанные лица уже участвуют в боевых действиях.
«Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и ещё один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», — сказал собеседник агентства.
Согласно материалам следствия, Сергей Базанов обвиняется в причастности к банде, которая в 2011 году совершила дерзкое нападение на московского бизнесмена. Преступники выстрелили предпринимателю в голову и похитили крупную сумму денег – 900 тысяч долларов. Главное следственное управление СК по Москве заявило, что доказательства вины двоих подозреваемых, включая Базанова, были собраны в ходе расследования и включают свидетельские показания, опознания, очные ставки и результаты судебных экспертиз.
Ранее сообщалось, что уроженец Петербурга, который провёл три десятилетия в Италии, уехал на СВО. В начале 2024 года, оставив свою прибыльную работу, Итан вернулся в Россию. Подписав контракт с Минобороны, он уехал на фронт, чувствуя, что его навыки и знания могут быть полезны ВС РФ.