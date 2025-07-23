Путин уточнил у Шадаева детали закона о штрафах за поиск запрещённой информации

На встрече президент России Владимир Путин задал вопрос главе Минцфиры Максуту Шадаеву о том, каким образом будет реализовываться законопроект, предусматривающий штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов. Министр пояснил, что ответственность наступит только при умысле и знании пользователя о запрещённом содержании.

Путин спросил главу Минцифры Максута Шадаева, как на практике будет работать законопроект о штрафах за поиск в Интернете незаконной информации. Видео © Life.ru

«Поиски экстремистской информации — как вы предполагаете, должен на практике функционировать?», — спросил Путин.

Шадаев ответил, что правоохранительные органы должны будут доказать умысел и осознание пользователем, что он ищет материалы из специального реестра Минюста. Он отметил, что в реестр включено около 5,5 тысячи материалов, и рядовые пользователи могут не волноваться, если не знали о запрете.