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23 июля, 14:14

Путин уточнил у Шадаева детали закона о штрафах за поиск запрещённой информации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На встрече президент России Владимир Путин задал вопрос главе Минцфиры Максуту Шадаеву о том, каким образом будет реализовываться законопроект, предусматривающий штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов. Министр пояснил, что ответственность наступит только при умысле и знании пользователя о запрещённом содержании.

Путин спросил главу Минцифры Максута Шадаева, как на практике будет работать законопроект о штрафах за поиск в Интернете незаконной информации. Видео © Life.ru

«Поиски экстремистской информации — как вы предполагаете, должен на практике функционировать?», — спросил Путин.

Шадаев ответил, что правоохранительные органы должны будут доказать умысел и осознание пользователем, что он ищет материалы из специального реестра Минюста. Он отметил, что в реестр включено около 5,5 тысячи материалов, и рядовые пользователи могут не волноваться, если не знали о запрете.

В Минцифры рассказали, кому грозят штрафы за использование VPN
В Минцифры рассказали, кому грозят штрафы за использование VPN

Ранее в России был принят закон, предусматривающий штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов, включённых в специальный реестр Минюста. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, обычные пользователи не будут ущемлены в правах, так как ответственность наступает только при умышленном доступе к таким материалам. В реестре содержится около пяти с половиной тысяч позиций — это различные статьи, книги, аудио- и видеоматериалы.

Милена Скрипальщикова
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