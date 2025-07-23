Более 13,5 млн россиян уже установили самозапрет на кредиты

Более 13,5 миллиона российских граждан уже установили самозапрет на оформление кредитов через «Госуслуги». Об этом проинформировал глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«А с 1 марта 13,5 миллиона граждан через «Госуслуги» установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены», — подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, 800 тысяч пользователей «Госуслуг» уже выбрали запрет на дистанционные операции с недвижимостью без личной явки.