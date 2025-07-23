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Регион
23 июля, 14:36

Более 13,5 млн россиян уже установили самозапрет на кредиты

Шадаев: Более 13,5 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jd8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jd8

Более 13,5 миллиона российских граждан уже установили самозапрет на оформление кредитов через «Госуслуги». Об этом проинформировал глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«А с 1 марта 13,5 миллиона граждан через «Госуслуги» установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены», — подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, 800 тысяч пользователей «Госуслуг» уже выбрали запрет на дистанционные операции с недвижимостью без личной явки.

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Напомним, что закон, дающий гражданам возможность наложить самоограничение на кредиты и займы, заработал с 1 марта 2025 года. Его основная задача — обезопасить людей от действий мошенников, оформляющих займы без ведома владельца или использующих техники социальной инженерии. Запрет распространяется на все потребительские финансовые обязательства и может быть как абсолютным, так и выборочным.

Ольга Сливченко
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