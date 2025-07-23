Украинские власти призвали жителей Краматорска уехать из города
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Жителей Краматорска, находящегося под контролем Украины, попросили покинуть город. Такое заявление сделал глава украинской военной администрации в ДНР Вадим Филашкин.
«В Краматорске сейчас находится около 53 тысяч человек. Выезжайте», — сказал он в ходе украинского телемарафона.
Филашкин отметил, что положение украинских войск на территории ДНР становится всё более трудным.
Ранее назначенный Киевом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегуб сообщил о начале эвакуации из 325 населённых пунктов. Он также отметил, что Купянское направление продолжает оставаться наиболее трудным для украинских сил в регионе.