«Нас замотивировали и натренировали»: Ветераны СВО покорили Эльбрус на протезах ног

В рамках реабилитационного проекта «Время сильных» шестеро российских военнослужащих, потерявших ноги на фронте, совершили героическое восхождение на Эльбрус – самую высокую вершину России и Европы. Преодолев высоту 5 642 метра, сложные погодные условия и собственные физические ограничения, они доказали свою несгибаемую волю.

Восхождение на гору Эльбрус. Видео © Предоставлено Life.ru

«Огромное спасибо, что меня вытащили, замотивировали и натренировали. Это очень интересный и полезный опыт. Спасибо нашим врачам и гидам! И всем-всем причастным к проекту огромное спасибо», — сказал один из участников восхождения, ветеран СВО Денис Шейн-Митрофанов, признавшись, что участие в экспедиции стало для него личной победой.

Успешное установление рекорда стало возможным благодаря государственной программе «Время сильных». С апреля участники проходили многоэтапную подготовку, которая охватывала тщательный отбор, медицинское обследование, тренировочные сессии и пробные выходы для акклиматизации в горах.

Как отметила статс-секретарь – заместитель Минобороны, председатель «Защитников Отечества» Анна Цивилёва, главная задача фонда — не просто помогать, а возвращать героев в полноценную жизнь, где есть движение, преодоление и вера в себя.