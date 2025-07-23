«Сидят фыркают»: Стало известно, что обидело украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле выразила недовольство и возмущение в связи с тем, что их стол был перемещён ближе к российскому. Хотя это перемещение было обусловлено необходимостью укрыться от яркого солнца, украинские дипломаты предпочли бы находиться на большем расстоянии от своих российских коллег.

Как передаёт RT, данные столы предназначены для выдачи пропусков журналистам, освещающим пресс-конференцию по итогам переговоров. Для российских медиа предназначены синие бейджи, а для украинских — жёлтые.

«Солнце развернулось, стало жарко, и столы поставили вместе, буквально метр между ними. Наших это вообще никак не напрягает. По украинским лицам видно, что им не очень приятно. Что-то они там фыркают, сидят недовольные и пытаются только на украинской мове разговаривать», — поделился корреспондент Константин Придыбайло.