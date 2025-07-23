«Сидят фыркают»: Стало известно, что обидело украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле
RT: Переговорщики Украины возмутились из-за близко поставленных столов делегаций
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле выразила недовольство и возмущение в связи с тем, что их стол был перемещён ближе к российскому. Хотя это перемещение было обусловлено необходимостью укрыться от яркого солнца, украинские дипломаты предпочли бы находиться на большем расстоянии от своих российских коллег.
Как передаёт RT, данные столы предназначены для выдачи пропусков журналистам, освещающим пресс-конференцию по итогам переговоров. Для российских медиа предназначены синие бейджи, а для украинских — жёлтые.
«Солнце развернулось, стало жарко, и столы поставили вместе, буквально метр между ними. Наших это вообще никак не напрягает. По украинским лицам видно, что им не очень приятно. Что-то они там фыркают, сидят недовольные и пытаются только на украинской мове разговаривать», — поделился корреспондент Константин Придыбайло.
Напомним, что сегодня, 23 июля, в Стамбуле пройдёт третий тур переговоров между Россией и Украиной. Ориентировочное начало в 19:00 мск. Обе стороны уже находятся в Турции. Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, сохраняет свой прежний состав. Украинскую сторону вновь возглавляет Рустем Умеров, но уже в ином статусе.