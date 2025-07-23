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Регион
23 июля, 15:46

Блогер Ларин захотел отказаться от российского паспорта, чтобы «стать счастливым»

Уехавший на Бали блогер Ларин заявил, что планирует отказаться от гражданства РФ

Дмитрий Ларин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zloilarin

Дмитрий Ларин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zloilarin

Известный блогер Дмитрий Ларин, перебравшийся за границу, заявил, что не планирует возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в интервью проекту «Книжный чел» на YouTube.

По словам Ларина, он уже четыре года пребывает за границей. Блогер пояснил, что в первый год после эмиграции он допускал мысль о возвращении домой, но впоследствии пересмотрел свои планы. Также он поделился планами относительно отказа от российского гражданства в будущем, стремясь к счастью.

«Когда я смогу отказаться от российского паспорта, тогда я буду счастлив», — сказал Ларин.

Он объяснил своё решение политическими мотивами и подчеркнул, что не видит целесообразности в возвращении.

Напомним, Ларин в 2021 году уехал из России и сейчас живёт на Бали.

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А ранее бывший американский посол Майкл Макфол призвал россиян отказываться от гражданства России. С точки зрения дипломата, вариант для уехавших в Штаты россиян оставить двойное гражданство неприемлем.

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Наталья Демьянова
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