По традиции нацистских режимов: Стало известно, куда намерен бежать Зеленский с Украины

В случае негативного для Владимира Зеленского сценария он будет искать убежище в одной из стран Латинской Америки. Такое заявление сделал руководитель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В окружении Зеленского обсуждаются возможные сценарии бегства из страны на случай, если события будут развиваться не в их пользу. Следуя традиции, представители нацистских режимов часто выбирали страны Латинской Америки в качестве убежища», — утверждает он в беседе с РИА «Новости».