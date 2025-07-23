По традиции нацистских режимов: Стало известно, куда намерен бежать Зеленский с Украины
Рогов: Зеленский сбежит в Латинскую Америку, если потерпит крах
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В случае негативного для Владимира Зеленского сценария он будет искать убежище в одной из стран Латинской Америки. Такое заявление сделал руководитель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В окружении Зеленского обсуждаются возможные сценарии бегства из страны на случай, если события будут развиваться не в их пользу. Следуя традиции, представители нацистских режимов часто выбирали страны Латинской Америки в качестве убежища», — утверждает он в беседе с РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что противостояние Владимира Зеленского и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) может свидетельствовать о намерении экс-комика избавиться от контроля со стороны Запада перед возможными выборами.