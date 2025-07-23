В Москве суд приговорил лидера китайской секты «Фалунь Дафа»* к четырём годам
Руководительница секты «Фалунь Дафа»* Наталья Миненкова была осуждена на четыре года колонии. На суде сторонники утешали её, говоря, что «с неё начнётся перерождение». Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, также суд лишил Миненкову рава заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета, сроком на семь лет.
Миненкова в зале суда. Видео © Life.ru
Миненкова была задержана в столице в мае 2024 года в связи с обвинением по статье 284.1 УК РФ. Эта статья касается осуществления деятельности иностранной или международной неправительственной организации, чья деятельность была признана нежелательной на территории РФ.
В 90-х годах в Китае зародилось движение «Фалуньгун»*, основателем которого является Ли Хунчжи, почитаемый в организации как Мастер. Изначально практика была связана с традиционной китайской гимнастикой цигун, но со временем она эволюционировала в более радикальное течение.
Ранее дочь Йоко Оно раскрыла страшную тайну своего детства. Женщина рассказала, что в семь лет её похитил родной отец, насильно увёз с собой в Испанию и заставил вступить в секту.
*Признана в России нежелательной организацией и запрещена
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