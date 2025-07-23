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23 июля, 17:08

Появилось видео с завода в Ленобласти, где неадекват подстрелил из лука двух женщин

SHOT: В Ленобласти задержали мужчину, который стрелял из лука в сотрудниц завода

Неадекват, стрелявший из лука на заводе в Выборге, задержан полицией. Как оказалось, он ранил двоих женщин, их увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Одна из сотрудниц получила серьёзные травмы: её рука была пробита насквозь. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Неадекват пронзил стрелами от лука двух работниц завода «Реконд». Видео © Telegram/ SHOT

Нападавший был задержан правоохранительными органами на месте происшествия. Им оказался 39-летний Александр. В настоящее время следственные органы выясняют мотивы его действий.

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Напомним, что инцидент произошёл на заводе «Реконд». Сразу после случившегося руководство завода приняло экстренные меры безопасности. Персоналу было отдано распоряжение забаррикадироваться в кабинетах, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья работников.

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Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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