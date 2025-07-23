Пострадавшие от атак ВСУ куряне получат дополнительную выплату в 195 тысяч рублей

Куряне, чьи дома расположены вне приграничной зоны и подверглись атакам со стороны ВСУ, получат по 195 тысяч рублей. Эта мера распространяется на тех жителей региона, которые уже получили федеральную выплату по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Выплаты получат все, кто из-за повреждения жилья был вынужден временно покинуть свои дома. На сегодняшний момент это 445 человек, из них 111 пострадали в Курске в результате атаки ВСУ 15 апреля», — пояснил Хинштейн.

По словам Хинштейна, полученные средства позволят жителям Курской области частично компенсировать утраченное и восстановить свои дома после завершения ремонтных работ. Выплаты начнутся начисляться с 6 августа.