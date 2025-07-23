Пострадавшие от атак ВСУ куряне получат дополнительную выплату в 195 тысяч рублей
Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн
Куряне, чьи дома расположены вне приграничной зоны и подверглись атакам со стороны ВСУ, получат по 195 тысяч рублей. Эта мера распространяется на тех жителей региона, которые уже получили федеральную выплату по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Выплаты получат все, кто из-за повреждения жилья был вынужден временно покинуть свои дома. На сегодняшний момент это 445 человек, из них 111 пострадали в Курске в результате атаки ВСУ 15 апреля», — пояснил Хинштейн.
По словам Хинштейна, полученные средства позволят жителям Курской области частично компенсировать утраченное и восстановить свои дома после завершения ремонтных работ. Выплаты начнутся начисляться с 6 августа.
Напомним, что эта региональная мера поддержки будет действовать для всех, чьи дома пострадали от военных действий, начиная с 6 августа 2024 года, и не ограничивается только приграничными территориями. В приоритетном порядке помощь оказывается тем, кто лишился крова из-за серьёзных разрушений.