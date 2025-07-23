Мединский напомнил о победе СССР во Второй мировой, несмотря на блокаду

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, провёл историческую параллель в ответ на вопрос о возможных новых санкциях против России. Он напомнил, что в 1920-х годах Советская Россия столкнулась с гораздо более жёсткими ограничениями, чем современные санкции.

По словам Мединского, после революции и гражданской войны страна оказалась в условиях полной дипломатической и экономической изоляции. Однако, как отметил помощник президента, это не помешало СССР впоследствии одержать победу во Второй мировой войне.