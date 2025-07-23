Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 20:43

Мединский после переговоров в Стамбуле преподал Рютте новый урок истории

Марк Рютте, Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / AP / Александр Рюмин

Марк Рютте, Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / AP / Александр Рюмин

Помощник президента России Владимир Мединский после переговоров с представителями Украины в Стамбуле преподала генсеку НАТО Марку Рютте ещё один урок истории. Глава делегации РФ привёл историческую справку, в которой обратил внимание на то, что напоминает страницы прошлого «специально для господина Рютте, как большого любителя истории».

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Мао Цзэдун и Чан Кайши. Чан Кайши всё время настаивал, что надо лично встретиться и обо всём договориться», — сказал Мединский журналистам.

Он добавил, что стороны встречались раз пять, фотографировались и улыбались, но в итоге это не привело к окончанию войны, так как не были устранены первопричины конфликта.

Также Мединский добавил, что националисты проиграли эту войны, несмотря на всю западную помощь.

Картаполов: Кругозор Мединского в 1500 раз превышает эрудицию Рютте
Картаполов: Кругозор Мединского в 1500 раз превышает эрудицию Рютте

Напомним, ранее Рютте раскритиковал состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, пренебрежительно отозвавшись о главе делегации как об «каком-то историке». По его мнению, со стороны Москвы в Стамбуле не было «серьёзных людей». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о некомпетентности Рютте, подчеркнув важность знания истории для решения любых проблем.

Устранение первопричин конфликта является одним из главных требований России в ходе переговоров с Украиной. Ранее о необходимости этого заявляли президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Владимир Мединский
  • НАТО
  • Украина
  • Марк Рютте
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar