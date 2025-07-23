Помощник президента России Владимир Мединский после переговоров с представителями Украины в Стамбуле преподала генсеку НАТО Марку Рютте ещё один урок истории. Глава делегации РФ привёл историческую справку, в которой обратил внимание на то, что напоминает страницы прошлого «специально для господина Рютте, как большого любителя истории».

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Мао Цзэдун и Чан Кайши. Чан Кайши всё время настаивал, что надо лично встретиться и обо всём договориться», — сказал Мединский журналистам.

Он добавил, что стороны встречались раз пять, фотографировались и улыбались, но в итоге это не привело к окончанию войны, так как не были устранены первопричины конфликта.

Также Мединский добавил, что националисты проиграли эту войны, несмотря на всю западную помощь.

Напомним, ранее Рютте раскритиковал состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, пренебрежительно отозвавшись о главе делегации как об «каком-то историке». По его мнению, со стороны Москвы в Стамбуле не было «серьёзных людей». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о некомпетентности Рютте, подчеркнув важность знания истории для решения любых проблем.