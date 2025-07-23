«Один из самых радостных дней»: Появилось видео с вернувшимися из плена военными РФ

Российские военнослужащие, освобождённые из плена, выразили признательность всем, кто способствовал их возвращению на Родину. Видеозапись с их обращениями обнародовало Министерство обороны РФ.

Возвращённые военнопленные. Видео © Telegram / Минобороны России

«Один из самых радостных дней в моей жизни. Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным», — сказал боец.

Другой военнослужащий добавил, что хочет выразить глубокую благодарность Родине, которая не оставила их без поддержки. Сразу по возвращении бойцы позвонили родным и рассказали, что с ними всё в порядке.