«Один из самых радостных дней»: Появилось видео с вернувшимися из плена военными РФ
Минобороны России показало видео с вернувшимися из плена военными
Российские военнослужащие, освобождённые из плена, выразили признательность всем, кто способствовал их возвращению на Родину. Видеозапись с их обращениями обнародовало Министерство обороны РФ.
Возвращённые военнопленные. Видео © Telegram / Минобороны России
«Один из самых радостных дней в моей жизни. Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным», — сказал боец.
Другой военнослужащий добавил, что хочет выразить глубокую благодарность Родине, которая не оставила их без поддержки. Сразу по возвращении бойцы позвонили родным и рассказали, что с ними всё в порядке.
Напомним, ранее произошёл очередной обмен военнопленными: российские военнослужащие вернулись домой с территории, подконтрольной Киеву, в обмен на украинских солдат. Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии.
Обложка © Telegram / Минобороны России