В США испугались российского военного самолёта у берегов Аляски
Newsweek: NORAD зафиксировал российский военный самолёт у берегов Аляски
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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) утверждает, что зафиксировало российский военный самолёт в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) у побережья Аляски. Об этом сообщает издание Newsweek.
Согласно заявлению военных, российский самолёт не пересекал воздушное пространство США или Канады.
«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило российский самолёт в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ), говорится в заявлении военных», — говорится в публикации.
Другие подробности не сообщаются.
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