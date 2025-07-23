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23 июля, 20:47

В США испугались российского военного самолёта у берегов Аляски

Newsweek: NORAD зафиксировал российский военный самолёт у берегов Аляски

Обложка © Freepik / Mateus Andre

Обложка © Freepik / Mateus Andre

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) утверждает, что зафиксировало российский военный самолёт в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) у побережья Аляски. Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно заявлению военных, российский самолёт не пересекал воздушное пространство США или Канады.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило российский самолёт в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ), говорится в заявлении военных», — говорится в публикации.

Другие подробности не сообщаются.

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Антон Голыбин
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