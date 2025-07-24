Родившей в 15 школьнице из Брянска отказали в пособии

В Брянске 15-летней школьнице отказали в выплате пособия после рождения ребёнка. Об этом сообщает ИА «Регнум», ссылаясь на саму девушку и её близких.

По словам девушки, в органах соцзащиты ей объяснили, что она не подходит под условия получения поддержки. При этом, как напоминает агентство, в марте 2025 года правительство региона утвердило порядок единовременных выплат для беременных школьниц и студенток.

Как утверждают журналисты, восьмиклассница родила девочку в апреле 2025 года, но так и не получила положенную материальную помощь. Оформлением документов в соцзащите ей помогали знакомые, которые описывают её положение как тяжёлое. У несовершеннолетней матери есть двое младших братьев 10 и 11 лет, а также старшая сестра, уехавшая в другой город. Семью, включая новорождённую внучку, содержит 59-летний отец-разнорабочий Биологический отец ребёнка находится в заключении за распространение наркотиков.

Узнав о беременности, школьница перешла на домашнее обучение. Как рассказала агентству знакомая семьи, девушка изначально не знала о правилах получения выплаты, но успела вернуться к очной форме обучения 24 апреля, в тот же день родив ребёнка. По её словам, отказ в пособии мотивировали «несоответствием заявителя условиям выплаты», вероятно, из-за совпадения дат родов и восстановления в школе. Она отметила, что, с одной стороны, ребёнок в сложной ситуации нуждается в помощи, а с другой — сталкивается с бюрократическими преградами.