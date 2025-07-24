Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту было восстановлено в ночное время. Информацию об этом предоставил телеграм-канал, оперативно освещающий обстановку на транспортном переходе, в 01:48 по московскому времени.

По состоянию на 02:00, в очереди к мосту со стороны Тамани находилось 665 автомобилей, время ожидания превышало два часа. Со стороны Керчи в очереди стояли 569 транспортных средств, ожидание оценивалось примерно в два часа.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок через Крымский мост.