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23 июля, 23:58

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Автомобильное движение по Крымскому мосту было восстановлено в ночное время. Информацию об этом предоставил телеграм-канал, оперативно освещающий обстановку на транспортном переходе, в 01:48 по московскому времени.

По состоянию на 02:00, в очереди к мосту со стороны Тамани находилось 665 автомобилей, время ожидания превышало два часа. Со стороны Керчи в очереди стояли 569 транспортных средств, ожидание оценивалось примерно в два часа.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок через Крымский мост.

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Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту было временно приостановлено вечером. Информация о перекрытии моста появилась в 22:53 по московскому времени.

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Антон Голыбин
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