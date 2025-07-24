Один из фигурантов дела актёра Базанова получил 20 лет лишения свободы

Московский городской суд приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима Сухроба Хайдарова — фигуранта дела актёра Сергея Базанова о разбое и убийстве бизнесмена в центре столицы в 2011 году. Об этом пишет ТАСС.

В документе отмечается, что вердикт ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Хайдаров был признан виновным по статьям, касающимся разбойного нападения (ст. 162 УК РФ) и убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК РФ).

Согласно материалам следствия, актёр Базанов участвовал в деятельности преступной группы, совершившей в 2011 году вооружённое нападение на предпринимателя в центре Москвы. Злоумышленники выстрелили бизнесмену в голову и похитили сумку с 900 тысячами долларов. Как сообщает столичное управление СК, причастность Базанова и ещё одного подозреваемого подтверждена свидетельскими показаниями, результатами опознаний, очных ставок и судебных экспертиз.

В ходе расследования обвинение было ужесточено — помимо разбоя, фигурантам вменили убийство. Базанов и ещё один обвиняемый частично признали вину, согласившись только с эпизодом разбоя, но отвергли обвинение в убийстве. Оба заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. При этом один из фигурантов дал против Базанова показания, назвав его организатором убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору. Все четверо обвиняемых содержались под стражей на протяжении следствия.

Пятый участник преступления длительное время находился в розыске и был задержан в октябре прошлого года в Наро-Фоминске. Как установило следствие, он скрывался по поддельным документам и разыскивался за другие преступления. Именно этот фигурант, по версии следствия, произвёл роковой выстрел в предпринимателя.

Базанов ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2013 году он получил три года колонии за ношение оружия и нападение на полицейского. Тогда актёр полностью признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке, в результате чего Мосгорсуд сократил срок на полгода.