Германский министр иностранных дел Йоханн Вадефуль допустил возможность украинских ударов по российской территории, однако воздержался от конкретных пояснений. В интервью изданию Zeit, обсуждая потенциальные поставки крылатых ракет Taurus Киеву, он заявил, что Украина обладает правом на самооборону, включая воздействие на российскую территорию.

«Украина имеет право защищаться от атак. Для этого Украина также будет иметь возможность оказывать влияние на российскую территорию», — сказал глава МИД ФРГ.

При этом политик подчеркнул сложность технических характеристик ракетных комплексов Taurus, что заставляет его осторожно подходить к вопросу их передачи. Основным ограничивающим фактором, по его словам, выступает не финансовая составляющая, а производственные мощности и доступность вооружений.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вместе с Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности поставок вооружений Украине. Однако позже лидер СДПГ Ларс Клингбайль опроверг это заявление, отметив неизменность позиции Берлина. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что применение немецких ракет по российским объектам будет расценено как прямое участие Германии в конфликте.

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявлял, что использование ракет Taurus ухудшит российско-германские отношения, но не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что все грузы с оружием для Украины становятся законными целями для российских вооружённых сил.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что западные поставки вооружений Киеву представляют собой опасную эскалацию. В Кремле отмечали, что такая политика Запада подрывает перспективы мирных переговоров. Лавров также акцентировал прямое участие стран НАТО в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку украинского персонала на территории альянса.