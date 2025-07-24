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24 июля, 04:03

«Ура! Мы дома!» Самолёт с освобождёнными из плена бойцами приземлился в Подмосковье

Минобороны: Самолёт с освобождёнными из плена военными приземлился в Подмосковье

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Самолёт с российскими военнослужащими, освобождёнными из плена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России утром 24 июля.

Самолёт с освобождёнными из плена военными приземлился в Подмосковье. Видео © Минобороны России

После приземления бойцы покинули борт и прошли к автобусам, где их встречали представители военного ведомства. По прибытии военные скандировали: «Ура! Мы дома!». Один из военнослужащих признался, что всё ещё не может осознать факт возвращения, отметив, что испытывает сильные эмоции. Он выразил благодарность Министерству обороны и президенту России Владимиру Путину.

Другой боец рассказал, что долго не верил, что окажется дома. Он передал привет матери и обратился к сослуживцам, находящимся в зоне боевых действий, призвав их продолжать выполнение поставленных задач. По его словам, он намерен вновь вернуться в строй.

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Напомним, после девятого по счёту обмена военнопленными между РФ и Украиной в рамках стамбульских договорённостей, который прошёл в формате «250 на 250», российские военнослужащие отправились в Белоруссию, где получили психологическую и медицинскую помощь. Уже на Родине они пройдут полный курс лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны.

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Тимур Хингеев
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