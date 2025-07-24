Пьяный в хлам «змееносец» с рептилией на шее приехал на машине в ГАИ оспаривать лишение прав
На Камчатке пьяный мужчина со змеёй прибыл жаловаться в ГАИ на лишение прав
Мужчина со змеёй приехал в ГАИ. Обложка © Telegram / «Госавтоинспекция Камчатки»
На Камчатке нетрезвый водитель приехал в ГИБДД на личном автомобиле, чтобы оспорить лишение прав, при этом на его шее была змея. Об инциденте сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 63-летний мужчина явился в отделение с жалобой на решение о лишении водительского удостоверения, но в ходе проверки выяснилось, что уровень алкоголя в его крови превышал норму в пять раз.
Мужчина со змеёй и сотрудником ГИБДД, Видео © Telegram / «Госавтоинспекция Камчатки»
«Норма алкоголя в крови оказалась превышена в 5 раз», — отметили в ГИБДД.
Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили в отношении него административный протокол. Автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а самого мужчину задержали в установленном законом порядке.
В пресс-службе подчеркнули, что управление автомобилем в пьяном виде создаёт угрозу для жизни людей и влечёт строгую ответственность. При этом необычная деталь — присутствие рептилии на шее водителя — добавила происшествию скандальный оттенок.
Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка погибла, ещё четверо подростков пострадали в результате аварии под Красноярском. Как выяснилось, за рулём находился нетрезвый 16-летний водитель.