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24 июля, 05:30

Пьяный в хлам «змееносец‎»‎ с рептилией на шее приехал на машине в ГАИ оспаривать лишение прав

На Камчатке пьяный мужчина со змеёй прибыл жаловаться в ГАИ на лишение прав

Мужчина со змеёй приехал в ГАИ. Обложка © Telegram / «Госавтоинспекция Камчатки»

Мужчина со змеёй приехал в ГАИ. Обложка © Telegram / «Госавтоинспекция Камчатки»

На Камчатке нетрезвый водитель приехал в ГИБДД на личном автомобиле, чтобы оспорить лишение прав, при этом на его шее была змея. Об инциденте сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 63-летний мужчина явился в отделение с жалобой на решение о лишении водительского удостоверения, но в ходе проверки выяснилось, что уровень алкоголя в его крови превышал норму в пять раз.

Мужчина со змеёй и сотрудником ГИБДД, Видео © Telegram / «Госавтоинспекция Камчатки»

«Норма алкоголя в крови оказалась превышена в 5 раз», — отметили в ГИБДД.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили в отношении него административный протокол. Автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а самого мужчину задержали в установленном законом порядке.

В пресс-службе подчеркнули, что управление автомобилем в пьяном виде создаёт угрозу для жизни людей и влечёт строгую ответственность. При этом необычная деталь — присутствие рептилии на шее водителя — добавила происшествию скандальный оттенок.

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Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка погибла, ещё четверо подростков пострадали в результате аварии под Красноярском. Как выяснилось, за рулём находился нетрезвый 16-летний водитель.

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Алиса Хуссаин
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