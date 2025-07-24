Бастрыкин раскрыл миллиардную сумму, возмещённую россиянам и государству в этом году

В 2025 году в ходе расследований гражданам и государству был возмещён ущерб на сумму свыше 51 миллиарда рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

«В ходе следствия гражданам и государству был возмещён ущерб на сумму более 51 миллиарда рублей, также приняты меры к аресту имущества на сумму почти 70 миллиардов рублей», — сказал он.

По словам Бастрыкина, только за этот год сотрудники Следственного комитета направили в суды более 40,8 тысячи уголовных дел. Основную часть из них составляют дела о преступлениях против личности.