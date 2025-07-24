Бастрыкин раскрыл миллиардную сумму, возмещённую россиянам и государству в этом году
Бастрыкин: СК в 2025 году вернул россиянам и государству более 51 млрд рублей
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Обложка © VK / Следственный комитет Российской Федерации
В 2025 году в ходе расследований гражданам и государству был возмещён ущерб на сумму свыше 51 миллиарда рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
«В ходе следствия гражданам и государству был возмещён ущерб на сумму более 51 миллиарда рублей, также приняты меры к аресту имущества на сумму почти 70 миллиардов рублей», — сказал он.
По словам Бастрыкина, только за этот год сотрудники Следственного комитета направили в суды более 40,8 тысячи уголовных дел. Основную часть из них составляют дела о преступлениях против личности.
Ранее Бастрыкин заявил об ухудшении криминогенной обстановки с участием мигрантов. С января по май 2025 года количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, выросло на 10% и составило почти 19 тысяч. Особенно тревожит рост тяжких и особо тяжких деяний: число половых посягательств увеличилось на 22%, а особо тяжких преступлений — на 57%, с 3,8 до 6 тысяч случаев.