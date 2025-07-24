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24 июля, 06:46

Кусок ртутного градусника впился в подмышку ребёнка в Приморье

Amur Mash: В Приморье кончик ртутного градусника вонзился в тело девочки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / namtipStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / namtipStudio

Кусок ртутного градусника вонзился в подмышку девочки в Приморье. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.

Рентгеновский снимок пострадавшей в Приморье. Фото © Telegram / Amur Mash

Рентгеновский снимок пострадавшей в Приморье. Фото © Telegram / Amur Mash

Восьмилетняя девочка получила травму во время ДТП в Артёме. В момент аварии она измеряла температуру. Термометр сломался, и его кончик вонзился в тело ребёнка. Пострадавшую срочно госпитализировали во Владивосток, где ей провели операцию. Через несколько дней реабилитации девочка вернулась домой.

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А ранее Life.ru писал, как в Подмосковье школьник вдохнул пластиковый колпачок и полгода «носил» его в лёгких. Спустя время у мальчика диагностировали затяжную пневмонию. Врачи долго не могли понять причину заболевания и списывали всё на слабый иммунитет, пока школьника не обследовали.

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Мария Любицкая
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