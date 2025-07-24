Кусок ртутного градусника впился в подмышку ребёнка в Приморье

Кусок ртутного градусника вонзился в подмышку девочки в Приморье. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.

Рентгеновский снимок пострадавшей в Приморье. Фото © Telegram / Amur Mash

Восьмилетняя девочка получила травму во время ДТП в Артёме. В момент аварии она измеряла температуру. Термометр сломался, и его кончик вонзился в тело ребёнка. Пострадавшую срочно госпитализировали во Владивосток, где ей провели операцию. Через несколько дней реабилитации девочка вернулась домой.