В России могут запретить обустраивать ПВЗ в жилых домах

Сенатор Совета Федерации Олег Голов выступил с инициативой запретить размещение склады быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторов) и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых многоквартирных домах. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на его письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По мнению парламентария, подобные объекты создают системные проблемы для жильцов: от шумов и загрязнений до затруднённого проезда спецтехники. В ряде случаев грузовые автомобили блокируют подъезды к домам и провоцируют аварийные ситуации во дворах.

«До 15 грузовых машин ежедневно оказываются вблизи жилых домов. Это приводит к повреждению личного транспорта, фасадов зданий, а также мешает пешеходам», — говорится в обращении сенатора.

Он также отметил, что деятельность дарксторов часто сопровождается нарушением санитарных норм, в частности из-за шума и мусора от разгрузки товаров.

Голов предложил внести в законодательство чёткое определение понятия «даркстор» и запретить их размещение в пределах жилых домов. По его словам, такая мера поможет сбалансировать интересы бизнеса и права граждан. Он подчеркнул важность соблюдения конституционных гарантий граждан на благоприятную экологическую обстановку.