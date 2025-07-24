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24 июля, 07:23

В России могут запретить обустраивать ПВЗ в жилых домах

Известия: В Совфеде призвали запретить ПВЗ и склады в жилых домах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Сенатор Совета Федерации Олег Голов выступил с инициативой запретить размещение склады быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторов) и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых многоквартирных домах. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на его письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По мнению парламентария, подобные объекты создают системные проблемы для жильцов: от шумов и загрязнений до затруднённого проезда спецтехники. В ряде случаев грузовые автомобили блокируют подъезды к домам и провоцируют аварийные ситуации во дворах.

«До 15 грузовых машин ежедневно оказываются вблизи жилых домов. Это приводит к повреждению личного транспорта, фасадов зданий, а также мешает пешеходам», — говорится в обращении сенатора.

Он также отметил, что деятельность дарксторов часто сопровождается нарушением санитарных норм, в частности из-за шума и мусора от разгрузки товаров.

Голов предложил внести в законодательство чёткое определение понятия «даркстор» и запретить их размещение в пределах жилых домов. По его словам, такая мера поможет сбалансировать интересы бизнеса и права граждан. Он подчеркнул важность соблюдения конституционных гарантий граждан на благоприятную экологическую обстановку.

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А ранее Life.ru писал, что в России призвали обязать строить в ЖК дополнительный выход из подъездов для экстренных служб и маломобильных граждан. Эта мера призвана улучшить безопасность и доступность жилья.

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Мария Любицкая
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