Россияне отказываются почти от половины товаров, приобретённых в Интернете

До половины приобретённых через интернет товаров — одежды, обуви и аксессуаров — возвращается покупателями. Такие данные, предоставленные агентством Shift, были опубликованы газетой «Коммерсант».

Значительный объём возвратов представляет собой вызов для онлайн-бизнеса. Процент покупок, которые ушли в отказ, варьируется в широких пределах — от 15% до 45%, что напрямую зависит от типа торговой площадки. В частности, собственные онлайн-ресурсы брендов фиксируют 15-25% возвратов, тогда как для профильных платформ этот показатель поднимается до 35%, а для маркетплейсов достигает пиковых 45%.

Среди наиболее распространённых причин, по которым потребители отказываются от покупок, оказались проблемы с размером (до половины случаев на маркетплейсах), разочарование в товаре (несоответствие заявленным характеристикам или ожиданиям), а также дефекты или брак. Лишь в редких случаях покупатели осознают ненужность товара, приобретённого импульсивно.

Основной причиной этой тенденции, по словам президента Ассоциации представителей электронной торговли Алексея Москаленко, является активное использование онлайн-платформами акций и распродаж. В результате, доля выкупленных товаров может упасть до 10% в некоторых сегментах.

Стремительно растущий объём возвратов признан угрозой для всей индустрии, поскольку он обесценивает затраты на маркетинг и продвижение бренда. Более того, это ведёт к 65-процентному снижению вероятности повторных покупок. Немаловажно и то, что логистические расходы на каждую возвращенную единицу составляют от 300 до 1500 рублей для продавцов.