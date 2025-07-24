В Москве возбуждено первое уголовное дело по факту дропперства

Впервые в российской столице возбуждено уголовное дело по факту дропперства. Эту информацию подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователи ГУ МВД России по г. Москве возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 УК РФ, о так называемом дропперстве — передаче своего банковского счёта мошенникам», — говорится в посте.

Кадры задержания жительницы Москвы. Видео © Telegram / Ирина Волк

По версии следствия, 52-летняя женщина, оказавшись в долговой яме, искала способы заработка в Сети. В результате она согласилась на предложение злоумышленников открыть счёт индивидуального предпринимателя в банке. Он впоследствии был использован для зачисления более миллиона рублей, полученного криминальным путём. Все сведения о денежных операциях москвичка передавала своим кураторам через мессенджер.

В настоящее время подозреваемая задержана. У неё в квартире прошли обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства — телефоны, SIM-карты, компьютеры и банковские карты. Следственные действия продолжаются.