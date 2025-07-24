Кишка в аренду: Екатеринбуржец помог знакомым откосить от армии и 51 раз глотал эндоскоп

Житель Екатеринбурга по имени Евгений с диагностированной язвой двенадцатиперстной кишки организовал схему уклонения от армии, подменяя призывников на медицинских обследованиях. Когда об этом стало известно, хитрецу начали поступать угрозы, поэтому он добровольно обратился в полицию и во всём сознался.

«В 2021 году ко мне обратился знакомый и попросил помочь откосить от армии. У меня есть серьёзное заболевание — язва 12-перстной кишки, и родилась идея, что я пройду обследование за него. Я прошёл фиброгастродуоденоскопию, он получил диагноз, с которым признают негодным к службе. Потом этот знакомый рекомендовал меня другим, третьим, десятым лицам, так все и началось», — пояснил фигурант в беседе с URA.ru.

По его словам, проблемы начались около года назад: тогда один из его «клиентов» тайно подал на него гражданский иск о взыскании денежных средств за неоказанную услугу и выиграл, хотя на самом деле свою справку о непригодности к воинской службе истец получил. После этого те, за кого Евгений проходил обследование, начали вымогать с него деньги, а однажды к нему даже пришли с битами.

Поворотной точкой для мужчины стало предложение взять его под «крышу». Предполагалось, что он продолжит свой «бизнес», но будет платить за защиту. После такого обладатель язвы кишки принял решение явиться в СК РФ и обо всём рассказать. При этом Евгений отдаёт себе отчёт, что будет нести ответственность за пособничество по статье 328 УК РФ

«Я понимал, что понесу ответственность за пособничество по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»). Но это лучше, чем терпеть, жить в страхе и дёргаться, что к тебе снова придут. Лучше сесть, отсидеть и начать жизнь с чистого листа», — пояснил он.

За 2 года Евгений 51 раз прошёл эндоскопическое исследование в разных медучреждениях, имитируя заболевания призывников. В полиции факт добровольной явки подтвердили, но детали проверки не раскрывают.